Young Boys surpreende Juventus

Para lá do desaire do Real Madrid, outra grande surpresa da última jornada da fase de grupos chegou da Suíça, onde o já eliminado Young Boys impôs a segunda derrota da época à Juventus. Com Ronaldo em campo durante os 90 minutos, os suíços tiveram dois golos de vantagem, mas Dybala, que começou no banco, reduziu para 2-1 já perto do fim. Com o mesmo resultado, o Valência, com Rúben Vezo a titular, bateu o United de Mourinho, mas os espanhóis já não tinham qualquer hipótese de ultrapassar os ingleses.

No grupo do Benfica, Ajax e Bayern Munique discutiam até ao último minuto em Amesterdão a primeira posição, mas após um empate a três, com quatro golos marcados depois do minuto 82, foram os germânicos que garantiram o lugar de cabeça de série no sorteio da próxima segunda-feira.

Fora dos 16 melhores da Liga dos Campeões está Paulo Fonseca. A jogar em Kiev, na casa do rival Dínamo, devido ao conflito entre russos e ucranianos, o Shakhtar esteve a ganhar, resultado que garantia ao treinador português o apuramento para os “oitavos”, mas um golo do talentoso Nabil Fekir foi suficiente para o Lyon garantir o ponto que colocou os franceses no 2.º lugar do Grupo F.

Em Manchester, um penálti convertido por Kramaric ainda colocou o Hoffenheim na frente, mas um bis de Leroy Sané fixou o resultado final num triunfo do City, por 2-1.

