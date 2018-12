Real Madrid humilhado em casa pelo CSKA Moscovo

O resultado é surpreendente e histórico, mas no final das contas do Grupo G da Liga dos Campeões o Real Madrid foi o primeiro e o CSKA Moscovo o último. Nesta quarta-feira, na capital espanhola, os moscovitas precisavam de vencer para terem a hipótese de ainda se apurarem para a Liga Europa, mas apesar de terem conseguido a proeza de impor aos madridistas a derrota mais pesada de sempre no Santiago Bernabéu nas competições europeias, o triunfo do Viktoria Plzen frente à AS Roma (2-1) foi suficiente para os checos terminarem na frente dos russos.

Com o primeiro lugar já garantido, Solari poupou alguns dos habituais titulares do Real Madrid, mas a gestão do treinador argentino resultou em humilhação para a sua equipa. O 3.º classificado do campeonato russo, que na jornada anterior da Champions tinha sido batido em casa pelo Plzen, chegou ao intervalo com dois golos de vantagem (Chalov, aos 37’, e Shchennikov, aos 43’), tendo dilatado a vantagem com um golo do médio islandês Sigurdsson, de apenas 19 anos.

A vitória da equipa da Rússia foi, no entanto, ensombrada pelo triunfo do Viktoria Plzen. Na República Checa, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 62’, com um golo de Kovarik, mas quase na resposta o turco Cengiz Under, um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu, restabeleceu a igualdade.

Com a confortável vantagem do CSKA em Madrid, o Plzen precisava de novo golo para seguir para a Liga Europa e acabou por consegui-lo. Aos 72’, o ponta-de-lança Tomás Chory, de 1.99m, fez o golo que assegurou o triunfo e a qualificação dos checos.

