Sorteio da Champions: Mourinho e Klopp na rota do FC Porto

O FC Porto, na condição de cabeça de série, conhecerá já na segunda-feira, no sorteio de Nyon, o adversário dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, onde evitará os sempre indesejáveis Bayern Munique, Barcelona, Juventus, Manchester City e Real Madrid — sem menosprezo para Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

No caminho dos “dragões”, única equipa a atingir os 16 pontos na fase de grupos, surgem nomes importantes, com um par de curiosidades a saltar à vista: desde logo o Manchester United de José Mourinho e o Liverpool, “carrasco” dos portistas na edição anterior, com um total de 5-0, fruto da goleada imposta pela equipa de Jürgen Klopp no Estádio do Dragão.

De entre os segundos classificados dos diferentes agrupamentos, apenas os alemães do Schalke 04 podem ser excluídos do lote de opositores, já que a equipa de Sérgio Conceição não poderá enfrentar nesta fase o respectivo adversário do Grupo D, que o FC Porto dominou em absoluto.

Sobram sete equipas para sortear, com Atlético Madrid, Ajax, Roma, Tottenham e Lyon a juntarem-se aos emblemas ingleses já referidos no rol dos adversários que poderão sair ao caminho do campeão português.

Fora destas contas estão os terceiros classificados: Viktoria Plzen, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Brugge, mas também Nápoles, Inter de Milão, Valência e Benfica. Todos eles transitam para a Liga Europa, os quatro últimos como cabeças de série.

Distribuição das equipas

Pote 1: FC Porto, Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Real Madrid, Bayern, Manchester City e Juventus

Pote 2: Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Roma, Ajax, Lyon e Manchester United

