"Dragões" arriscam interdição do estádio

O mau comportamento dos adeptos "azuis e brancos" valeu ao FC Porto uma multa que ultrapassa os 22 mil euros. A coima aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol diz respeito ao arremesso de objectos para o relvado, no regresso das equipas após o intervalo.

O início da segunda parte foi atrasada e, como consequência, os "dragões" têm de desembolsar, no total, 22,281 euros. Todavia, a preocupação maior para os campeões nacionais prende-se com a reincidência neste tipo de infracção: caso os adeptos voltem a incorrer em maus comportamentos, o Estádio do Dragão está sujeito a um jogo à porta fechada, à semelhança do que já tinha sido comunicado ao Benfica no final de Novembro.

A aplicação do artigo 183.º.2 por parte da FPF, que diz respeito ao "arremesso perigoso de objectos com reflexo no jogo", assume outra escala, visto que se trata de comportamento reincidente. Esta alínea dos regulamentos pode sujeitar o Dragão a um jogo à porta fechada, caso os simpatizantes "azuis e brancos" voltem a incorrer nas mesmas infracções.

O uso de pirotecnia é uma das infracções que inflaciona o valor da coima. São 7650 euros correspondentes à deflagração de tochas e potes de fumo, igual quantia pelo arremesso de objectos (nos quais se incluem pilhas e isqueiros) e 765 euros por cânticos ofensivos.

O clube "axadrezado" também foi punido pelo Conselho de Disciplina, tendo de desembolsar 9468 euros: 4303 devido ao uso de engenhos pirotécnicos, 4782 devido à entrada destes no Bessa e 383 por insultos dos adeptos.

Benfica pediu contenção a adeptos

O clube da Luz é outro dos emblemas ameaçado com a interdição do recinto desportivo. Nas partidas frente ao Marítimo, em casa e, fora de portas, frente ao Tondela, o mau comportamento dos adeptos "encarnados" valeu mais de 20 mil euros em coimas e o mesmo aviso recebido agora pelos "dragões".

Com a intenção de impedir a interdição do Estádio da Luz, as "águias" publicaram um comunicado no qual espelharam preocupação pela potencial punição, alertando os simpatizantes para os comportamentos que podem acarretar nova punição aos "encarnados".

“Tem sido notável e incansável o apoio que a nossa equipa tem recebido da vossa parte, seja na Luz ou em qualquer dos estádios onde já jogamos esta época. Um registo que merece um reconhecido agradecimento. Mas existe um apelo que temos de fazer. É responsabilidade de todos e de cada um de nós evitarmos que o Estádio da Luz seja interditado pelo uso de material pirotécnico, sejam tochas ou outro tipo de artefactos”, podia ler-se no comunicado intitulado "Não fechem a Luz!".

