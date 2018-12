Um momento de inspiração salvou uma equipa desinspirada

Foi de bola parada, já muito perto do minuto 90, mas o Benfica lá conseguiu marcar um golo que lhe deu o ambicionado triunfo sobre o AEK, e mais 2,7 milhões de euros para os seus cofres. As “águias” garantiram o pouco que tinham em jogo na partida: o prestígio e o lucro. Por conseguir ficou a exibição, novamente pouco convincente.

Na derradeira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, os “encarnados” derrotaram, na Luz, uma paupérrima equipa grega, que termina a fase de grupos da competição milionária só com derrotas - foi mesmo a única com este desolador desempenho na prova. Perante o único adversário a quem conseguiu ganhar nesta edição da Champions, os benfiquistas só melhoraram um pouco após a saída de Pizzi. Antes disso, passaram 45 minutos de uma lentidão exasperante e de uma falta de ideias assustadora, sublinhados com uma assobiadela dos adeptos quando a equipa recolheu aos balneários ao intervalo.

Positivo/Negativo Positivo Grimaldo Já se sabia que o lateral espanhol é especialista na marcação de livres. O golo que marcou foi apenas mais uma confirmação da excelência do seu pé esquerdo naquele tipo de lances. Para além disso, foi dos mais inconformados da equipa durante todo o jogo.

Positivo Seferovic Foi titular no lugar de Jonas e, apesar de não ter marcado nenhum golo, mostrou que está a atravessar um bom momento. Depois de uma primeira parte discreta por “falta de jogo”, fez uma segunda parte muito boa, com várias jogadas perigosas e duas bolas nos ferros. Negativo Pizzi Falhou imensos passes e disso se ressentiu o futebol do Benfica, em especial no primeiro tempo.

Rui Vitória fez algumas alterações àquela que tem sido a equipa-tipo do Benfica nos últimos tempos. Alfa Semedo, João Félix e Seferovic jogaram de início, substituindo os habituais titulares Fejsa, Zivkovic e Jonas. Mas os problemas que os benfiquistas têm revelado nos últimos jogos mantiveram-se perante o actual quarto classificado da Liga grega, um adversário muito fraco e que em determinados momentos do jogo desta quarta-feira mostrou ter uma qualidade inferior a muitas equipas do meio da tabela do campeonato português.

Durante todo o primeiro tempo, as “águias” sentiram enormes dificuldades em ligar o seu jogo atacante. Com a construção do seu futebol a passar, vezes sem conta, pelos pés de Pizzi, a desinspiração do médio infectou a equipa. A bola não chegava aos avançados em condições, com Seferovic desaparecido, João Félix incapaz de fazer a diferença e Rafa, o mais mexido nesta fase, a não ser capaz de resolver tudo sozinho.

Para piorar o cenário, o ex-bracarense lesionou-se (problema muscular que deve originar algum tempo de paragem), levando à entrada de Zivkovic. Uma mudança forçada que nada alterou na forma de jogar dos “encarnados”.

Durante 45 minutos, o melhor que o Benfica conseguiu foi um cabeceamento torto de Alfa Semedo, na sequência de um canto, e um remate perigoso de Seferovic, depois de uma “oferta” de um jogador grego.

A vaia escutada pelos “encarnados” no caminho para os balneários foi, por isso, inteiramente justificada, até porque o AEK provou, mais uma vez, que se trata de uma equipa banalíssima.

O início do segundo tempo, contudo, mostrou um Benfica a sofrer dos mesmos males. Apesar de um pouco mais de rapidez e pressão sobre o adversário, o futebol ofensivo emperrava nos pés de Pizzi e as arrancadas de Grimaldo ou os toques de classe de Félix não eram mais do que isso.

Num canto, ficou por assinalar uma grande penalidade favorável aos “encarnados”, quando Rúben Dias foi puxado pela camisola no momento em que se fazia à bola, mas foi só após a entrada de Cervi e a saída de Pizzi que as coisas melhoraram para as “águias”. Grimaldo passou a ter um parceiro com quem falar no flanco esquerdo do ataque e Seferovic passou a ser melhor servido. O suíço tentou duas vezes de cabeça, mas o guarda-redes ou a barra impediram o golo. Depois tentou com o pé e, desta vez, a barra e um poste também não deixaram o helvético festejar. Era a melhor fase do Benfica no jogo, com Cervi a oferecer linhas de passe na zona de ataque e a baralhar os defesas do AEK.

Mas, foi preciso esperar por um momento de inspiração de Grimaldo, na cobrança de um livre, já na ponta final da partida, para que o Benfica chegasse à vitória. Um triunfo justo, mas perante um opositor tão frágil que soube a pouco. Por isso, para os adeptos “encarnados”, melhor do que o resultado e do que a exibição, só mesmo o estatuto de cabeça de série que as “águias” asseguraram no sorteio da Liga Europa, na segunda-feira.

