Ornatos Violeta regressam para três concertos

Os Ornatos Violeta vão voltar a reunir-se para três concertos em Oeiras, Gaia e Faro. Em 2019 passam duas décadas do lançamento de O Monstro Precisa de Amigos, o segundo e último álbum da banda (o primeiro foi Cão!, em 1997).

Os concertos estão marcados para o NOS Alive (em Algés), a 11 de Julho, para o MEO Marés Vivas (em Vila Nova de Gaia), a 20 de Julho, e para o Festival F (Faro), a 6 de Setembro.

Editado a 22 de Novembro de 1999, O Monstro Precisa de Amigos contou com as participações da banda portuguesa Corvos, do cantor Vítor Espadinha e de Gordon Gano, vocalista dos Violent Femmes, e foi consagrado como álbum do ano nos prémios Blitz de 1999, arrecadando também os prémios de melhor voz masculina, melhor canção (com Ouvi Dizer) e melhor grupo português.

Em 2009, a mesma revista escolhe O Monstro Precisa de Amigos como o terceiro melhor álbum dos anos 90, atrás de Viagens, de Pedro Abrunhosa, e Mutantes S.21, da banda Mão Morta, e como um dos melhores álbuns portugueses editados entre 1960 e 2000.

Depois de se terem separado, os Ornatos Violeta regressaram em 2012 para celebrar os 20 anos da sua formação com oito concertos especiais.

A banda portuguesa de rock alternativo foi formada em 1991, no Porto. É conhecida do grande público por temas como Ouvi Dizer e Chaga.

