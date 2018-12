Aos comics o que é dos comics

Não será propriamente escandaloso imaginar os executivos de Hollywood a matarem a cabeça à procura de fórmulas para prolongar, com um mínimo de frescura, a saga dos filmes de super-heróis. Nesse sentido, esta “re-apropriação” (ou poder-se-ia dizer, “re-re-re-re-apropriação”) da personagem do Homem Aranha tem qualquer coisa de um ovo de Colombo: devolver ao “desenho” aquilo que nasceu em “desenho”.

Homem-Aranha: No Universo Aranha Realização:Peter Ramsey,Rodney Rothman,Bob Persichetti

Actor(es): Nicolas Cage (Voz),Hailee Steinfeld (Voz),Liev Schreiber (Voz),Jake Johnson (Voz)

Entre o cartoon e os comics, entre a animação “digital” moderníssima e um toque “retro” que — sendo essencialmente decorativo — aponta a uma memória das origens “arcaicas” do universo dos super-heróis, o Homem Aranha pode viver mais uma vez, nem que seja pela exclusiva duração de um filme (inevitavelmente, estão previstas as continuações e a “franchisação”), com uma respiração minimamente dinâmica, com um ritmo desenvolto, a tónica na acção e no movimento, e uma imaginação visual permitida pela ausência de preocupações “realistas” que é dominante nos filmes de “acção real”.

Não será caso para atirar foguetes, mas registe-se o facto de, tantos anos e tantos filmes depois, a vaga dos super-heróis ainda conseguir encontrar forças para parecer envergar um semblante de novidade e de energia.

