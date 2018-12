Gaspar Varela ao vivo no auditório do PÚBLICO

Foi o mais jovem guitarrista a apresentar um concerto em nome próprio no ciclo Há Fado no Cais, parceria do Museu do Fado com o CCB. Isso foi em 24 de Novembro, porque agora o “palco” é outro: Gaspar Varela, bisneto de Celeste Rodrigues, lança aos 15 anos o seu disco de estreia onde mostra do que é capaz na guitarra portuguesa, instrumento que quis aprender desde muito cedo para acompanhar a bisavó.

Fê-lo pela primeira vez aos 7 anos, na Gala da Rádio Amália, acompanhando-a depois noutras ocasiões. Tendo por mestre Paulo Parreira e por principais referências Artur Paredes, Carlos Paredes e Jaime Santos, inclui no seu disco (intitulado apenas Gaspar) composições dos três, a par de outras de Armandinho ou José Nunes. Isso além de um tema escrito em parceria com o irmão Sebastião Varela (Lisboetas) e de uma sentida interpretação à guitarra de Fado Celeste, onde se ouve, num apontamento, a voz de Celeste Rodrigues (1923-2018).

Para tocar e falar do disco com o jornalista Nuno Pacheco, Gaspar Varela estará dia 11 no Auditório do PÚBLICO, na companhia dos músicos com quem gravou: André Ramos (viola de fado) e Francisco Gaspar (viola baixo).