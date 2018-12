Coimbra com "constrangimentos significativos" na resposta a doentes oncológicos

Em 13 dias de greve dos enfermeiros o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) desmarcou as cirurgias de 1069 doentes. Nenhuma cirurgia urgente foi cancelada devido à greve mas "há constrangimentos significativos na resposta à situação dos doentes oncológicos e não-oncológicos prioritários, devido aos condicionalismos decorrentes dos actuais serviços mínimos”, informam.

Os serviços mais afectados pela greve são a estomatologia (93%), transplantes hepáticos (87,5%), ortopedia (86,8%); cirurgia vascular (84,1%), urologia (83%), otorrinolaringologia (78%) ou ortopedia pediátrica (76,9%). Os únicos serviços não afectados pela greve são cirurgia cardio-torácica e dermatologia. Até ao momento o CHUC não transferiu nenhum doente para outra unidade hospitalar, mas poderá num curto prazo vir a ter de recorrer a transferências para outras unidades.

Desde o início da greve marcada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal e pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, que o Centro Hospitalar de Setúbal desmarcou 356 das 513 cirurgias previstas. Porém, “não há cirurgias urgentes adiadas”, garantiu.

Neste hospital não houve nenhuma cirurgia efectuada no serviço de ortopedia. Até sexta-feira, este centro não tinha enviado qualquer doente para outra unidade hospitalar.

O hospital diz que todas as cirurgias desmarcadas serão efectuadas durante o primeiro trimestre de 2019. A 31 de Outubro esta unidade tinha em espera 6809 utentes, para uma mediana de 4,6 meses de espera. A expectativa é que a lista se agrave com mais 790 doentes.

Já o Centro Hospitalar do Porto, que inclui o Santo António, disse apenas que o número total de cirurgias canceladas até sexta-feira tinha sido de 850. Fonte daquele centro hospitalar adiantou ao PÚBLICO que "as cirurgias programadas são agendadas com alguma antecedência" e que "para estas semanas não foram agendadas cirurgias programadas por causa da greve". Apenas as cirurgias urgentes estão a ser marcadas.

Também o Hospital de São João, no Porto, indicou o número de cirurgias programadas canceladas desde o início da greve, a 22 de Novembro, até esta terça-feira. Ascendem já a 1424 operações que não se realizaram devido à paralisação.

