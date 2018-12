Natal mais sustentável de A a Z: A de árvore

Da compra do pinheiro às luzes e enfeites, dicas para manter um Natal com menor impacto ambiental.

Compra da árvore — opte por uma sintética ou construa-a com materiais reciclados — cartão, metal ou plástico, que tenha em casa podem criar uma árvore original. Se a decisão de ter um pinheiro natural for inabalável, recorra aos que são vendidos com autorização — corporações de bombeiros, grupo de escuteiros ou o município garantem a sustentabilidade do corte. Certifique-se ainda de que a árvore é recolhida após as festas, pois depositada incorrectamente inviabiliza os benefícios assumidos.

Compra da decoração e luzes — tal como a árvore, os enfeites poderão ser de aproveitamento de materiais, como tecido, papel e até cápsulas de café. Não se esqueça de aproveitar as decorações mais antigas: são vintage, poupa dinheiro e o ambiente agradece. Também a escolha das luzes deve ser cuidada. Opte por um sistema de LED com transformador de baixa tensão. Se o isolamento dos condutores se danificar não há risco de choque eléctrico, é uma escolha dispendiosa mas mais segura.

E não se esqueça de conversar com os mais novos sobre os enfeites e iluminações da árvore de Natal. Estes equipamentos não são brinquedos. Podem causar acidentes, como pequenos cortes, entalões ou até queimaduras.

