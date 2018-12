Tancos: Rio rejeita desafio do PCP para se auto-propor para depor

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou na segunda-feira à noite que não vai aceitar o desafio do PCP e autopropor-se para depor na comissão de inquérito parlamentar sobre o furto de material militar dos paióis de Tancos.

"Não, porque o meu estilo, como já toda a gente percebeu, não é entrar em fait divers. Já percebemos todos algumas coisas más que aconteceram, mas não percebemos tudo e, portanto, convém que a comissão de Tancos trabalhe à margem das habilidades partidárias para criar aqui uma notícia ou outra", declarou Rui Rio.

PUB

O social-democrata, que falava à entrada do 23.º jantar de aniversário do Clube Via Norte, no Porto, reiterou que já tinha explicado publicamente que o que "sabia era juntar as pontas que todos poderiam ter sabido, aqui e acolá, para tirar conclusões que depois se vieram a verificar".

PUB

"Sem ter provas em concreto eu não podia afirmar na altura", referiu o presidente do PSD.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O desafio a Rui Rio foi feito pelo deputado comunista Jorge Machado, no dia 5 de Dezembro, quando apresentou a lista de personalidades que o PCP sugeriu que fossem ouvidas, na qual, ainda assim, não estava o nome do líder social-democrata.

Jorge Machado sugeriu que Rio deveria autopropor-se para ir à comissão depois de ter feito, no último Verão, várias declarações nas quais disse que, sobre o furto de Tancos, não dizia tudo o que sabia, ou que, quando se deram as detenções relativas ao processo do reaparecimento do material furtado, "já estava à espera" que acontecessem.

A comissão parlamentar de inquérito ao furto de material militar dos paióis de Tancos vai ouvir 63 personalidades e entidades, incluindo o depoimento, por escrito, do primeiro-ministro, António Costa.

PUB