PS abandona comissão sobre o processo da Arrábida

Depois do PSD, o PS abandonou também a comissão eventual criada no âmbito da Assembleia Municipal do Porto para investigar o processo de licenciamento do empreendimento da Arcada, na base da escarpa junto à Ponte da Arrábida. Os socialistas acusam o grupo independente de Rui Moreira de querer fazer um “relatório à medida”. Estes, em resposta, acusam o PS de divulgar um conjunto de conclusões que não tinham o acordo de qualquer membro da comissão.

A proposta de relatório, redigida pelo socialista Pedro Braga de Carvalho, foi divulgada no fim-de-semana, pelo PÚBLICO e a Lusa, o que levou a Câmara do Porto a emitir um comunicado, na segunda-feira, a pedido da Assembleia Municipal, insurgindo-se contra essa divulgação, ainda antes de o documento ser votado.

À noite, na reunião em que essa votação ocorreria, o grupo de Rui Moreira, maioritário na comissão ter-se-á recusado a votar o documento e pedido a destituição do relator, que fora escolhido por unanimidade. O relato é feito pelo PS no comunicado emitido na manhã desta terça-feira, no qual refere que o documento produzido é “sério e rigoroso” e em que acusa o grupo do presidente de câmara de não ter proposto uma alternativa.

Pouco depois, o grupo de Rui Moreira emitia também um comunicado, acusando o PS de “tentar ‘chapelada’ com falso relatório final”. O grupo responsabiliza Braga de Carvalho pela divulgação de “um relatório cujas conclusões só ele apurou e que não tinham o acordo de nenhum dos membros da comissão”.

