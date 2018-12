Wasted Waste, um documentário sobre o desperdício que é o lixo

Não é a "necessidade" que leva as pessoas retratadas no filme Wasted Waste a "sobreviverem com o mínimo ou mesmo sem dinheiro". Pedro Serra, o autor do documentário que está desde domingo disponível no Vimeo na íntegra, explorou um movimento anti-capitalista e de desperdício zero que também tem praticantes em Portugal: o freeveganism (a junção das palavras free com veganismo). Os freegans, como se intitulam, "rejeitam qualquer forma de exploração humana e animal" e resgatam, por exemplo, alimentos em bom estado dos caixotes do lixo — para consumo próprio e para partilha — porque, como dizia o realizador em entrevista ao P3, em 2017, aquando da estreia do filme, “numa sociedade onde ainda há pessoas a passar fome", desperdiçar "3,6 milhões de quilos de comida todos os dias" é "escandaloso".