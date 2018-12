Nova edição de Akira, a icónica BD de Katsuhiro Otomo, sai em Portugal

A banda desenhada japonesa futurista Akira, de Katsuhiro Otomo, é reeditada esta semana em Portugal, numa edição restaurada e revista pelo autor, 36 anos depois da primeira publicação, revelou a editora JBC Portugal. Akira, publicado pela primeira vez em 1982 e editado em Portugal nos anos 1990, é uma das mais conhecidas obras de BD de ficção científica do Japão, com a acção centrada numa cidade — Neo Tokyo — devastada pelos efeitos de uma terceira guerra mundial.

PUB

Foto

Segundo a JBC Portugal, a nova edição de Akira foi também desenvolvida por Katsuhiro Otomo, com os materiais originais a serem restaurados e digitalizados. Cada um dos seis volumes desta reedição terá em média 350 páginas a preto e branco, com a leitura a proceder-se da direita para a esquerda, de forma a aproximar a edição portuguesa do original japonês. "Tudo isso foi feito para aproximar ao máximo a experiência de leitura japonesa: o manga português, com excepção da língua, é exactamente igual ao publicado no Japão", referiu o editor Júlio Moreno.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Katsuhiro Otomo, 64 anos, é considerado uma das referências da manga, e Akira ajudou a popularizar a BD japonesa no Ocidente. Otomo, que também fez o filme Akira, é autor de outras obras como Gun Report (1973), Fireball (1979), Domu (1980) e Mother Sarah (1990-2004), ilustrado por Takumi Nagayasu. Em 2015, foi o primeiro autor asiático a vencer o Grande Prémio do Festival de BD de Angoulême, em França.

PUB

Mais populares A carregar...

A editora JBC Portugal começou a publicar manga em Portugal no Verão passado, iniciando o catálogo com The Ghost in the Shell, de Shirow Masamune. Editou também Ataque dos Titãs, de Hajyme Isayama, e O Cão que Guarda as Estrelas, de Takashi Murakami. O primeiro volume de Akira será apresentado no sábado, 15 de Dezembro, pelo editor Júlio Moreno, na livraria Kingpin, em Lisboa.

PUB