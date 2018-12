Um Natal e um 2019 mais verdes com #p3_antiplastico

O Natal aproxima-se, o ano novo está quase aí. As ruas enchem-se de luzes, as casas ficam repletas de embrulhos, o frigorífico torna-se uma montra do que mais gostamos de comer e beber. São dias de festa, afinal, pintalgados por uma certa e generalizada euforia de consumo. O que fazer para a contornar? Como ter um Natal mais verde e livre de plástico? Um réveillon feito à mão? Dá-nos as tuas dicas. Fazes todas as tuas compras em mercearias? Dizes não aos presentes e apostas em experiências? A tua árvore é feita de desperdícios?

Durante o mês de Dezembro, fotografa e partilha os teus exemplos no Instagram com a etiqueta #p3_antiplastico ou envia-nos imagens e pequenos depoimentos para [email protected]. O que aprendermos, partilharemos. Aqui e noutros artigos.