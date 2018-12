Tiroteio perto de mercado de Natal em Estrasburgo faz pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu e nove pessoas ficaram feridas num ataque à mão armada nas imediações do mercado de Natal de Estrasburgo. O incidente ocorreu na Praça Kleber, no centro da cidade, um local muito frequentado por turistas nesta altura do ano e próximo da fronteira com a Alemanha. O atirador estará em fuga, afirma a Reuters. A polícia isolou o local do tiroteio e há militares armados na rua.

As autoridades regionais confirmam a ocorrência de um tiroteio, mas apelam à população para não difundir "rumores falsos". O Ministério do Interior francês pede para que a população permaneça em casa.

Um alerta de segurança interno do Parlamento Europeu enviado por email, a que o PÚBLICO teve acesso, alerta para a possibilidade de "vários ataques armados em paralelo no centro da cidade" e apela aos eurodeputados e aos funcionários da instituição para não circularem na rua. "Caso estejam dentro de um restaurante no centro da cidade, por favor permaneça dentro de portas e não saia", lê-se.

França continua sob ameaça terrorista desde 2015, ano em que se iniciou uma vaga de atentados. No entanto, ainda não é claro se o incidente desta terça-feira está relacionado com movimentos extremistas.

