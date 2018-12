Personalidade do ano da Time são os jornalistas, os “guardiões da verdade”

Ele "ousou discordar do governo do seu país". "Denunciou ao mundo a brutalidade contra todos aqueles que falassem. E foi assassinado por isso." É assim que a revista norte-americana Time apresenta o jornalista Jamal Khashoggi como escolha para a Personalidade do Ano de 2018. Khashoggi, um crítico do Governo saudita e colunista do Washington Post, foi morto no consulado saudita em Istambul no passado dia 2 de Outubro. É, juntamente com outros jornalistas apresentados como os "guardiões da verdade", um dos destacados pela Time.

"Os Guardiões e a Guerra à Verdade" são também representados pelos jornalistas do Capital Gazzete, cuja redacção foi atacada em Junho deste ano, pela fundadora do site Rappler, Maria Ressa, e pelos dois jornalistas da Reuters presos durante sete anos, por terem noticiado a morte das minorias Rohingya, Kyaw Soe Oo e Wa Lone, de 28 anos e 32 anos, respectivamente. A revista lançou quatro versões de capa: todas elas a preto e branco.

"A actualidade está a chamar-nos a atenção para muitos jornalistas que têm uma coisa em comum: foram alvos do seu trabalho. Para eles, perseguir a verdade significa prisão e assédio. Em alguns casos, significou a morte", lê-se na revista.

“Este é o mundo dos líderes fortes que odeiam a liberdade de imprensa e a verdade. Quando começas a defender a verdade, tornas-te na história”, explica à revista Can Dundar, antigo editor do jornal turco Cumhuriyet, um dos jornalistas ouvidos pelos editores da revista norte-americana. Dundar foi acusado de ter revelado segredos de Estado e esteve preso durante meses antes de se mudar para a Alemanha, onde criou um novo jornal online.

A lista de finalistas anunciada na segunda-feira incluía o vencedor do título de Personalidade do Ano de 2016, o Presidente norte-americano, Donald Trump, as famílias separadas na fronteira dos EUA, o Presidente russo Vladimir Putin, o procurador-especial Robert Mueller, os activistas do movimento "March For Our Lives" (Marcha Pelas Nossas Vidas), a duquesa de Sussex Meghan Markle, o líder da Coreia do Sul, Moon Jae-in, o realizador do filme da Marvel Black Panther Ryan Coogler e Christine Blasey Ford, uma das mulheres que testemunhou contra o juiz Brett Kavanaugh por tentativa de violação, que à data do testemunho era o juiz nomeado para o Supremo Tribunal.

