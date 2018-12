Tesla põe Model 3 à venda por 60 mil a 71 mil euros

Houve um dia em que o dono da Tesla, Elon Musk, prometeu transformar o Model 3 num carro eléctrico de qualidade para as massas, com um preço de venda de 35.000 dólares (31 mil euros). Mas como ele já disse, é um objectivo que ainda vem longe. Por agora, os primeiros clientes portugueses que quiserem ter um exemplar do carro eléctrico mais vendido nos EUA terão de desembolsar 60.200 euros ou 71.300 euros para terem uma das duas versões que a empresa vai colocar à venda em Portugal.

A opção Long Range Baterry AWD, com tracção total e autonomia de até 544 km, tem um preço base de 60.200 euros. A cor standard é o preto sólido, havendo cinco opções diferentes. Duas cores metálicas estão disponíveis por 1600 euros, o Multi Coat Read custa mais 2700 euros e o Pearl White mais 2200 euros. As jantes de 18 polegadas Aero fazem parte da versão base e quem quiser as de 19 polegadas Sport terá de desembolsar mais 1600 euros. O hardware Autopilot está incluído no preço inicial, mas quem quiser antes a versão melhorada tem de adicionar 5400 à factura final.

Já a versão Model 3 Performance tem um alcance de 530 km, tracção às quatro rodas e motor dual. Na versão Performance, a velocidade máxima é de 250 km/h (no AWD é de 233 km/h), as jantes são de 20 polegadas, inclui um spoiler em fibra de carbono e pedais de alumínio, calibradores de travões e a função exclusiva Track Mode. Tudo isto por um preço base de 71.300 euros.

As versões de entrada vêm equipadas com o pacote interior preto ou branco Premium: bancos aquecidos, bancos dianteiros ajustáveis eléctricos, consola central com armazenamento, quatro entradas USB, sistema áudio com 14 colunas surround, entre outras características.

Em Portugal, os clientes contam com cinco estações de carregamento, com 44 supercarregadores. Na Europa, tem 430 localizações e mais de 3600 supercarregadores individuais. A versão europeia do Model 3 virá com ponto de carregamento CCS, tornando-o compatível com redes de carregamento rápido de outros comercializadores eléctricos.

As entregas começam a ser feitas na Europa em Fevereiro, segundo disse a empresa nesta terça-feira, dia em que apresentou o Model 3 no Porto.

