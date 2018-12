PJ faz buscas na Inspecção-Geral de Finanças

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas durante a manhã desta terça-feira no organismo de topo do Ministério das Finanças a quem cabe o controlo estratégico financeiro do Estado, a Inspecção-Geral de Finanças (IGF), confirmou o PÚBLICO junto de fontes ligadas à operação.

Os inspectores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ estão também na Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que, sabe o PÚBLICO, foi alvo de uma auditoria da IGF em 2016 relativamente a três anos: 2013, 2014 e 2015.

Questionada sobre as diligências, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou apenas a “realização de uma busca no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa”, sem no entanto precisar a localização da IGF.

A IGF é liderada desde 2015 pelo inspector-geral Vítor Braz, lugar de topo que acumula com o cargo de presidente do conselho de auditoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) por escolha do ministro Mário Centeno.

Sobre a operação da PJ desta terça-feira, o gabinete de imprensa do ministro das Finanças respondeu que não vai comentar.

