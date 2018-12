Libra esterlina já caiu 15% desde que foi anunciado o "Brexit"

A cotação da libra esterlina está esta terça-feira de manhã a acusar a forte incerteza que se abateu sobre o "Brexit", depois das reviravoltas que o dossier de saída do Reino Unido da União Europeia tem dado nos últimos dias. A meio desta manhã o destaque no mercado cambial era a libra que desvalorizou 1,3% contra a par norte-americana, para os 1,338 dólares.

Com oscilações ao cêntimo, a espelhar ora a notícia de um adiamento, para a confirmação de um nova recepção num qualquer pais da Europa, a verdade é que, contas feitas, e desde que saiu o resultado do referendo que ditou a saída da União Europeia, a libra já caiu 15%.

De acordo com fontes de mercado citadas pelo The Guardian, os investidores já não escondem o nervosismo face ao completo desconhecimento de como vai fechar este dossier: se a opção vai recair no hard brexit, se no soft brexit ou se vai haver saída de todo. Mas todos confirmam que a reputação dos ingleses está ficou abalada aos olhos do mundo depois de Theresa May ter decidido adiar a votação sobre o acordo de saída assinado com a União Europeia.

Menos de 24 horas depois de ter anunciado o adiamento da votação decisiva do “Brexit” no Parlamento, a primeira-ministra britânica, Theresa May, iniciou nesta terça-feira um périplo pela Europa para tentar salvar o seu acordo de saída da União Europeia. Haia, Berlim e Bruxelas são os destinos confirmados, todos eles nesta terça-feira.

Theresa May decidiu ontem adiar para data indefinida a votação na Câmara dos Comuns do acordo que alcançou com Bruxelas já que temia uma forte derrota. Neste cenário as reuniões vão ter o objectivo de obter “garantias” sobre o chamado backstop - solução encontrada para evitar a formação de uma fronteira física na ilha da Irlanda e que tem sido alvo de contestação interna pela ala brexiteer do Partido Conservador e é uma exigência inegociável por parte de Bruxelas.

