Vitória quer despedir-se da Champions com prestígio e milhões

O treinador do Benfica, Rui Vitória, disse nesta terça-feira que quer terminar a participação na Liga dos Campeões de futebol com um triunfo prestigioso sobre o AEK de Atenas, sem esquecer os milhões que isso trará ao clube lisboeta.

"Queremos ganhar e somar mais cerca de três milhões de euros para o Benfica. É isso que nos motiva e o prestígio de querer terminar com sete pontos", apontou Rui Vitória, em conferência de imprensa.

Já com o destino traçado nos 16 avos-de-final da Liga Europa, face ao terceiro lugar no grupo E, o técnico das "águias" fez questão de recuar no tempo e justificar o falhanço na prova mais importante da UEFA, lembrando que "a diferença esteve em "30 segundos do 'match-point'" nos dois encontros com o Ajax (derrota por 1-0, em Amesterdão, e empate 1-1, em Lisboa).

Ainda assim, e depois da insistência da comunicação social, Rui Vitória acabou por falar um pouco da Liga Europa, mas sem dar grande ênfase, por considerar que existe um ciclo de jogos mais importante neste momento.

"Não vale a pena fazer muitos cenários. A Liga Europa é uma competição exigente e estamos dependentes do sorteio. Vamos com ambição, mas estamos ainda a uma distância grande. Temos um ciclo de jogos agora", analisou.

O jovem João Félix, de 19 anos, também marcou presença na antevisão à partida de quarta-feira, no Estádio da Luz, deixando certeza de que a intenção do Benfica é a de somar o quarto triunfo consecutivo em todas as competições, apesar de lamentar a saída da prova milionária.

"Jogamos sempre para estar numa boa fase e com vitórias. É isso que vamos procurar amanhã [quarta-feira]. Claro que queríamos ter chegado o mais longe possível, mas não conseguimos e vamos para Liga Europa", declarou.

Sobre o tempo de jogo que Rui Vitória lhe tem concedido, o médio referiu que "tem aproveitado as oportunidades", mas reconheceu ainda que deve "continuar a trabalhar para evoluir".

Na quarta-feira, o Benfica recebe os gregos do AEK de Atenas, no Estádio da Luz, às 20h, no sexto e último encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo escocês Bobby Madden.

