Sporting garante "dispositivo de segurança" para votar suspensão de Bruno de Carvalho

No próximo sábado, às 14h30, no Pavilhão João Rocha, realiza-se uma "reunião magna" do Sporting que irá pedir aos associados do clube uma deliberação sobre a continuidade ou não de Bruno de Carvalho e outros membros do antigo Conselho Directivo como sócios. Para além do ex-presidente, Alexandre Godinho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela e Luís Gestas, alvos de processos disciplinares, poderão ser definitivamente suspensos.

Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, começou a conferência de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, no estádio José Alvalade, por dizer que "nunca na história do Sporting se realizou uma assembleia geral com a finalidade de julgar, apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos sobre várias pessoas que sabem quem são".

PUB

"Os estatutos do Sporting prevêem que: nos casos em que se verifica a aplicação de uma pena de suspensão ou a aplicação de uma pena de expulsão, essa decisão é remetida para a mesa da assembleia geral. As pessoas visadas usufruíram do seu direito e recorreram para a assembleia geral. Teremos uma assembleia geral inédita e vamos procurar fazer o que é suposto: debater, analisar e deliberar. Se se mantém o efeito do processo disciplinar ou se é alterado, revogando a decisão aplicada", explicou o dirigente e advogado. "Queremos uma AG livre, para votar e debater ideias, que seja conclusiva da vontade da maioria dos sócios", reiterou.

PUB

Rogério Alves reforçou que o clube está a trabalhar para montar um dispositivo de segurança, entre a segurança privada que trabalha com o Sporting e a Polícia de Segurança Pública (PSP), que esteja apto para "atenuar qualquer incidente". No entanto, este diz que o clube "gostaria que a segurança começasse e acabasse pelas próprias pessoas".

PUB

PUB