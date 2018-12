Liverpool empurra o Nápoles para a Liga Europa

Com PSG, Liverpool e Nápoles a discutirem entre si as duas vagas disponíveis no Grupo C para aceder aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões na derradeira jornada, o embate entre ingleses e italianos era decisivo, face ao previsível triunfo do PSG frente ao Estrela Vermelha, em Belgrado, que viria a confirmar-se.

Os britânicos sabiam que um triunfo por 1-0 sobre os italianos ou uma vitória por mais do que dois golos seria suficiente para inverter a classificação e entregar ao Liverpool um dos dois primeiros lugares no Grupo C. E o egípcio Mohamed Salah foi o herói da partida, ao marcar aquele que seria o único e decisivo golo do encontro, ao minuto 34’, numa bela jogada individual e na qual o defesa lateral português Mário Rui não fica muito bem na fotografia.

O Nápoles ainda pressionou o seu adversário na tentativa de inverter o destino da partida, em especial no segundo tempo. Mas o guarda-redes Alisson negou o golo a Arkadiusz Milik, já nos descontos, mostrando por que motivo os “reds” têm sido tão sólidos a defender esta época (concederam apenas seis golos na Premier League até agora).

O Liverpool (que, em especial no segundo tempo, desperdiçou várias ocasiões e golo) apurou-se, assim, para os “oitavos” da Champions graças apenas ao terceiro critério de desempate (golos marcados), enquanto o PSG assegurou a sua vaga com naturalidade, derrotando um já eliminado Estrela Vermelha. Cavani e Neymar colocaram os franceses na frente do marcador ainda antes do intervalo. Gobeljic ainda reduziu para os sérvios no início do segundo tempo, mas Marquinhos e Mbappé (este já nos descontos) fixaram o resultado final.

No Grupo B, também havia um duelo anglo-italiano pela vaga de acesso aos “oitavos” da Champions que faltava atribuir, já que o Barcelona já tinha o seu lugar assegurado. Tottenham e Inter de Milão partiam empatados para a derradeira jornada, com vantagem para os ingleses, devido aos golos marcados. Mas a equipa londrina tinha, em teoria, uma tarefa mais complicada, já que jogava em Camp Nou, frente ao “Barça”, enquanto os milaneses recebiam na sua casa um já eliminado PSV Eindhoven.

Mesmo com Messi a começar no banco de suplentes (entrou no segundo tempo), os catalães colocaram-se na frente do marcador muito cedo, graças a outra das estrelas da equipa. Dembélé, numa jogada individual, inaugurou o marcador. Mas o Tottenham não desistiu e, a cinco minutos dos 90, o brasileiro Lucas Moura empatou a partida, recolocando a equipa inglesa na fase seguinte da Champions já que, em Milão, por essa altura, o Inter já tinha reposto a igualdade, depois de Lozano ter marcado para o PSV (13’). Icardi (73’) ainda deu esperança aos jogadores de Luciano Spalletti, mas o golo em Camp Nou, empurrou o Inter para a Liga Europa.

Já no Grupo A, onde tudo estava já decidido, o destaque vai para o português Raphael Guerreiro, autor dos dois golos do Borussia Dortmund sobre o Mónaco, que permitiu aos bávaros terminar no primeiro lugar, com vantagem sobre o Atlético de Madrid por causa dos… golos marcados.

