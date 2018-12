Fernando Gomes recandidata-se ao Comité Executivo da UEFA

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, é um dos 10 candidatos a sete lugares no Comité Executivo da UEFA, nas eleições marcadas para 7 de Fevereiro de 2019, anunciou esta terça-feira o organismo.

Fernando Gomes, que já integra este órgão, concorre à reeleição, tal como o húngaro Sándor Csányi, o búlgaro Borislav Mihaylov e o croata Davor Suker, enquanto o bósnio Elvedin Begic, o cazaque Kairat Boranbayev, o albanês Armand Duka, o dinamarquês Jesper Moller Christensen, o ucraniano Andrii Pavelko e o espanhol Luis Rubiales são candidatos a um primeiro mandato.

A francesa Florence Hardouin é recandidata ao único lugar obrigatoriamente reservado a uma mulher para um mandato de quatro anos, entre 2019 e 2023.

PUB

PUB

PUB

De acordo com o comunicado da UEFA, os 11 candidatos formalizaram as candidaturas até à passada sexta-feira, tendo em vista o 43.º congresso ordinário do organismo, a realizar em Roma, em 07 de Fevereiro de 2019.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fernando Gomes integra o Comité Executivo da UEFA desde Março de 2015, quando se tornou o quarto português a integrar este órgão, depois de Cazal-Ribeiro, eleito em 1968, Silva Resende, em 1984, e Gilberto Madaíl, em 2007.

Em Setembro de 2017, o actual líder federativo foi designado pela UEFA para a Comissão Executiva da FIFA, um cargo que nunca tinha sido ocupado por portugueses.

Fernando Gomes, de 65 anos, preside à FPF desde Dezembro de 2011, depois de ter liderado a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, entre Junho de 2010 e Dezembro de 2011.

PUB