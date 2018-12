FC Porto confirma passagem aos “oitavos” da UEFA Youth League

A precisar apenas de um empate para alcançar os oitavos-de-final da UEFA Youth League, a equipa de sub-19 do FC Porto venceu ao início da tarde desta terça-feira os turcos do Galatasaray, em Istambul. É a terceira época consecutiva que o FC Porto se qualifica para os oitavos-de-final deste torneio no primeiro lugar da fase de grupos.

FC Porto e Galatasaray entravam na partida empatados com dez pontos. Quatro vitórias, um empate caseiro na primeira volta – precisamente com o Galatasaray a dois golos – e, na jornada seguinte, uma derrota em Moscovo contra o Lokomotiv por 2-1, foram os resultados que guiaram os comandados de Mário Silva ao topo do grupo D com 13 pontos.

O FC Porto inaugurou o marcador logo na primeira parte com Fábio Silva a converter um pontapé da marca de grande penalidade aos 13 minutos.

No segundo tempo, os “dragões” ampliaram a vantagem com Fábio Silva novamente a entrar em cena, para fazer uma assistência para Romário Baró encostar e fazer mais um golo. O luso-guineense já tinha bisado na partida anterior desta competição europeia, na vitória frente ao Schalke 04, e tem quatro golos até ao momento.

Os “dragões” terminam ainda esta fase de grupos com mais cartões amarelos (22) recebidos.

Ao final da tarde, às 17h55, as equipas principais de FC Porto e Galatasaray encontram-se na Türk Telekom Arena.

