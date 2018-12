Exposição retrospectiva da obra de Paula Rego na programação de novo museu inglês

Uma grande exposição retrospectiva da obra de Paula Rego no Reino Unido faz parte da programação de um novo museu que vai abrir no próximo ano em Milton Keynes, nos arredores de Londres.

Paula Rego: Obediência e Desafio, a primeira grande retrospectiva do trabalho da pintora portuguesa em Inglaterra em mais de uma década, inclui pinturas inéditas e trabalhos em papel propriedade da família e amigos próximos da artista.

A exposição, que vai estar patente de 13 de Junho a 22 de Setembro, vai reflectir "a perspectiva de Rego como uma mulher imersa em questões sociais urgentes e assuntos actuais", adiantou o museu MK Gallery.

A exposição parte depois em digressão, primeiro para o Museu Nacional de Arte Moderna da Escócia, em Edimburgo, e depois para o Museu Irlandês de Arte Moderna, em Dublin, sendo a primeira primeira retrospectiva da obra de Paula Rego tanto na Escócia como na Irlanda.

O museu vai abrir ao público em 16 de Março com a exposição A Mentira da Terra, uma exposição colectiva que pretende mostrar as transformações na paisagem britânica em termos de actividades de lazer ao longo dos séculos, com trabalhos de artistas incluindo Canaletto, L.S. Lowry, Henry Moore, Eduardo Paolozzi, J.M.W. Turner ou Rachel Whiteread.

