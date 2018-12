Fashion Awards: uma passadeira vermelha em preto e branco

Os Fashion Awards, organizada pelo British Fashion Council, celebram todos os anos o melhor da criação de moda. Na cerimónia de entrega de prémios, esta semana, foram destacados nomes como Kaia Gerber, Virgil Abloh (pela sua marca Off-White) e a Gucci. Houve ainda uma visita surpresa de Meghan Markle, que entregou o prémio de designer do ano de roupa de mulher à directora criativa da Givenchy, Clare Waight Keller, que desenhou o vestido de casamento da duquesa.

Pela passerelle passaram algumas das caras mais conhecidas da indústria da moda, bem como de Hollywood. Não foi uma festa estilo Black & White, mas parecia. Rosamund Pike e Liv Tyler apresentaram variações do clássico fato preto — no caso da primeira, uma espécie casaco em forma de vestido comprido. Uma Thurman, Victoria Beckham e Eva Herzigova também optaram pelo preto, dando preferência às silhuetas clássicas. Kaia Gerber chegou acompanhada pela família (incluindo a mãe, Cindy Crawford), toda ela a combinar, em preto.

Do outro lado do espectro cromático, Ellie Goulding, Naomi Watts e Naomi Harris escolheram tons mais claros. No meio estava Carey Mulligan, com um vestido fluído às bolinhas em preto e branco. Na fotogaleria em cima, pode ver algumas das figuras da noite.

