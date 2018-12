Meghan Markle aparece de surpresa nos Fashion Awards, em Londres

Na cerimónia de entrega dos Fashion Awards, organizada pelo British Fashion Council, esta segunda-feira, as surpresas foram além do anúncio dos vencedores. Meghan Markle fez uma visita inesperada para anunciar o prémio de designer do ano de roupa de mulher. A distinção foi dada a directora criativa da Givenchy, Clare Waight Keller, que desenhou o vestido de casamento que Meghan Markle usou na igreja.

"É um prazer estar aqui estar a celebrar a moda britânica na minha nova casa do Reino Unido", começou por dizer, depois de a duquesa receber o microfone de Rosamund Pike. "Temos uma ligação profunda ao que vestimos — às vezes é muito pessoal e às vezes é emocional. Para mim, está enraizada na capacidade de compreender que [a moda] tem a ver com apoiar e empoderar-nos, a nós e aos outros — especialmente enquanto mulheres. Quando escolhemos vestir um certo designer não somos apenas um reflexo da sua criatividade e visão, somos também uma extensão dos seus valores", declarou Markle.

A duquesa aproveitou ainda para abordar o tema da crueldade animal, referido como a indústria está a caminhar na direcção contrária e aproveitou para elogiar Clare Waight Keller — "uma designer britânica a liderar o palco global com visão e criatividade, mas também com uma incrível bondade."

De resto, entre os vencedores da noite contaram-se a Gucci (marca do ano), Kaia Gerber (modelo do ano), Miuccia Prada (outstanding achievement) e Virgil Abloh (urban luxe), pela sua marca Off-White.

Até Janeiro, o vestido de casamento desenhado por Clare Waight Keller está em exposição no Castelo de Windor, o local onde foi celebrado o matrimónio. Faz parte da exposição A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex, que inclui também uma série de outras peças usadas pelo casal, damas de honor e pajens. Conta, por exemplo, com o véu de cinco metros de tule de seda com flores bordadas à mão representativas da flora dos 53 países da Commonwealth, a tiara de diamantes que pertenceu à rainha Maria, mulher de Jorge V (e trisavó de Harry), e uma réplica do uniforme de Harry.

Quanto ao segundo vestido de Meghan, desenhado pela também britânica Stella McCartney, há uma versão semelhante à venda numa colecção de noivas lançada recentemente pela própria marca. São ao todo 17 criações, desde um macacão de renda a um vestido de lantejoulas, passando por um fato clássico de casaco e calças.

