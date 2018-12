Nova falha de segurança faz Google+ encerrar quatro meses mais cedo

Uma nova falha de segurança no Google +, uma rede social criada pela empresa em 2011, está a obrigar a tecnológica a encerrá-la mais cedo que o esperado. O Google+ vai deixar de estar acessível em Abril de 2019, quatro meses mais cedo do que aquilo que estava inicialmente previsto.

Apesar de a utilização da rede social ser quase nula há anos, muitos utilizadores ainda têm informação disponível em contas que não apagaram. O mais recente problema de segurança, divulgado esta segunda-feira, está a afectar 52,5 milhões de utilizadores, que poderão ter o seu nome, morada, idade e ocupação expostas a programadores de fora do Google, mesmo que tivessem definido esses dados como privados.

Não é a primeira vez que acontece. Em Outubro, a empresa admitiu que um problema de 2015, que apenas foi descoberto em 2018, expôs dados privados de cerca de 500 mil utilizadores aos programadores de 438 aplicações externas.

PUB

PUB

PUB

O problema recente demorou menos a ser descoberto: surgiu com actualizações feitas no dia 7 de Novembro, mas foi encontrado e corrigido seis dias mais tarde. Para garantir a segurança dos utilizadores, o Google diz que vai antecipar o encerramento da rede social.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Com a descoberta deste novo problema, decidimos acelerar o encerramento de todas as interfaces de aplicações do Google+”, lê-se no comunicado, assinado pelo vice-director de projectos da empresa, David Thacker.

Os programadores que criam conteúdo para o Google+ deixarão de ter acesso à plataforma nos próximos 90 dias, embora Thacker reforce que “não há provas que os programadores tenham abusado do acesso" e que o problema não afecta "informação financeira, números de identificação nacional, palavras-passe ou outros dados usados para fraude de identidade."

O Google está agora a notificar as pessoas afectadas pelo problema. “Percebemos que a nossa capacidade de criar produtos que protegem os dados [dos nossos utilizadores] é o que promove a confiança dos utilizadores”, conclui Thacker.

PUB