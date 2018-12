PSP reforça fiscalização a peões até ao próximo domingo

A Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa anunciou nesta segunda-feira que irá reforçar a fiscalização à circulação de peões nas passadeiras até ao próximo domingo.

Numa publicação na rede social Facebook, a divisão explica que “irá incidir maioritariamente as suas acções de fiscalização rodoviárias no desrespeito das regras de circulação de peões na travessia das vias”. Os agentes deverão estar atentos ao atravessamento das vias fora das passadeiras ou enquanto o semáforo se encontra com sinal vermelho para peões.

A PSP destaca ainda que, em 2017, 60% das vítimas mortais foram peões e 80% dos atropelamentos ocorreram fora da passadeira.

Segundo um estudo observacional da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) divulgado em 2017, mais de 15% dos peões em Lisboa atravessam as estradas distraídos com o telemóvel.

Dados dos primeiros seis meses de 2018, divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), mostram que em relação ao mesmo período de 2017, o número de peões mortos aumentou cerca de 50%, com um total de 50 vítimas mortais de atropelamentos em todo o país.

