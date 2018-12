Viagens Galp: Ministério Público propõe suspensão do processo em troca de pagamento de multa

O Ministério Público propôs a suspensão provisória do processo das viagens Galp “a alguns arguidos” em troca do pagamento de uma multa, confirmou ao PÚBLICO a Procuradoria-Geral da República (PGR). O recurso a este mecanismo foi feito em relação a “alguns arguidos”, segundo a PGR, que o jornal i identifica como sendo os três ex-secretários de Estado: Fernando Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa Oliveira.

Segundo nota da PGR, o recurso à suspensão provisória do processo “pressupõe a existência de indícios suficientes da prática de crime”. A mesma nota refere que se aguarda pela “concordância do juiz de instrução criminal relativamente à decisão do Ministério Público de suspender provisoriamente o processo em relação a alguns dos arguidos”.

A edição desta segunda-feira do jornal i noticia que foram aplicadas aos arguidos neste processo multas entre os 600 e os 4500 euros, sendo que os valores mais altos foram aplicados aos três ex-secretários de Estado arguidos no chamado caso Galpgate. Fernando Rocha Andrade (Assuntos Fiscais), João Vasconcelos (Indústria) e Jorge Costa Oliveira (Internacionalização) demitiram-se, em Julho de 2017, por terem viajado a convite da Galp a jogos da Selecção Nacional durante o Europeu de 2016.

O PÚBLICO tentou contactar Rocha Andrade através da assessoria de imprensa do grupo parlamentar do PS, mas o deputado não quis prestar declarações.

Há outro caso que foi tornado público posteriormente, mas também relacionado com viagens ao Euro 2016, em que foram constituídos arguidos três deputados do PSD: Luís Campos Ferreira, Hugo Soares e Luís Montenegro, os dois últimos antigos líderes parlamentares. Neste processo, as viagens teriam sido pagas pela Olivedesportos.

À luz do Código de Processo Penal, a suspensão provisória do processo pode ser aplicada quando forem recolhidos indícios suficientes da prática de crime punível com pena de prisão não superior a 5 anos ou com sanção diferente da prisão. Caso os arguidos cumpram o que é estipulado e não cometam outro crime com a mesma natureza durante um período de tempo o processo é arquivado.

