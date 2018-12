OUPA!, que é rap e é do Porto!

Se um leitor tiver curiosidade em conhecer as anteriores “exposições desta galeria” (a forma como nós, VIDEOCLIPE.PT, gostamos de apelidar o resultado da curadoria semanal que fazemos aqui no P3) só tem que memorizar esta ligação: publico.pt/p3/videoclipe. Aqui se agrega a etiqueta que se apresenta nesta página mesmo por baixo do logótipo P3.

Uma das curiosidades, ao percorrer todos esses destaques da nossa plataforma (onde qualquer pessoa adiciona o link do vídeo e a ficha técnica), é o facto de só neste ano estarmos a apresentar o décimo vídeo de hip hop. Demonstração da vitalidade deste género musical em Portugal, mas, sobretudo, que nos videoclipes do género também por cá se vai adotando aos poucos a tendência internacional de fugir a um modelo repetitivo: o rapper a gesticular e a verbalizar para a câmara.

Convém, no entanto, explicar que este Nosso Fado é o primeiro videoclipe a sair para divulgação do álbum Cidade Líquida do projeto OUPA!. Nome que é fruto de uma iniciativa, da Câmara do Porto, de intervenção social, cultural e artística, desenvolvida junto dos jovens de alguns bairros sociais da cidade. Promovendo-se uma formação, orientação e capacitação escrita e musical, coordenada artisticamente por Capicua e na vertente vídeo (porque hoje está indissociável da música) por André Tentugal e Vasco Mendes. Assim, estes últimos assinam o videoclipe no qual procuraram, através de algumas imagens simbólicas (figura solitária na urbe com algo para arremessar ao mundo...), sintetizar de forma metafórica o sentido das palavras deste rap coletivo que fluem com o vagar do beat. E da plasticidade visual da tradição do fado traça-se num preto e branco rugoso um fascinante desenho dinâmico de luzes e sombras. Porque uma boa dinâmica visual nos videoclipes é bem mais cativante do que o afrontamento da câmara por um rapper, como aqui se demonstra numa anterior “exposição” desta galeria.

