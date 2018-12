A aldeia de Cabrum já esteve desabitada, mas hoje atrai novos habitantes

Situada a cerca de 20 quilómetros da cidade de Viseu, a aldeia de Cabrum chegou a estar desabitada, mas, nos últimos seis anos, tem conseguido atrair pessoas que optam por viver numa ligação profunda com a natureza.

Depois da saída, em 2009, do último "guardião" de Cabrum — Manuel Pontes, que já tinha mais de 70 anos —, a história da aldeia teve um novo rumo. Vasco e a companheira Manuela foram dos primeiros casais a repovoar a aldeia, que hoje tem uma dúzia de habitantes, entre os quais quatro menores. "Muita coisa mudou. Inicialmente, tínhamos um contrato de cedência de cinco anos da aldeia, conseguido para um grupo de seis pessoas. Essas pessoas foram todas embora, menos eu e a minha companheira", contou à agência Lusa Vasco Saraiva.

O contrato acabou e "o que era de cedência" passou a arrendamento, sendo paga aos proprietários uma renda trimestral sobre algumas zonas desta aldeia da freguesia de Calde, acrescentou. Entretanto, há três anos, foi criada a Amakura - Associação Internacional de Desenvolvimento Rural e Ambiental, com o objectivo de ter "uma plataforma legal para trabalhar com o exterior".

A associação tem como sócios não só os 12 habitantes da aldeia, mas também "agricultores biológicos e pessoas que se sensibilizam pelo projecto". É sua intenção conseguir criar "uma cooperativa de alimentos e de serviços", que possa ajudar projectos idênticos pelo país fora. "Sentimos necessidade de constituir a associação para estarmos com uma base legal. Abrimos as portas a toda a gente na Internet, dizendo que estava uma aldeia cedida a três casais, e sentíamos que era muita responsabilidade, porque estávamos a fazer papel de políticos e não o somos", explicou.

A Amakura permitiu "gerar alguma receita e comprar algum terreno e umas casinhas", nas quais é feito "um pouco de ecoturismo" e onde ficam alojados os voluntários da aldeia, ou seja, pessoas que trabalham seis horas por dia em troca de comida e dormida. "Começámos a comprar um pouco das terras, porque não tínhamos aqui raízes e as pessoas à volta não nos respeitavam muito, viam-nos como sem-abrigo", afirmou.

Reabilitar e reutilizar

Vasco costuma dizer que tem "onde cair morto", ou seja, tem uma família que vive na Covilhã, com casa e com terras. "Só que eu vi este sítio, com grande potencial, ao abandono", sublinha. Então, depois da licenciatura em Design Gráfico, tirou várias formações relacionadas com o estilo de vida que defende, nomeadamente permacultura, bioconstrução e massagem ayurveda.

Segundo Vasco, estão a chegar à aldeia "pessoas que não estão dentro do projecto da associação e têm os seus projectos individuais". Entre os ideais desse núcleo, está "fazer a horta comum, mas tentar ter também a horta familiar", para que cada um tenha responsabilidade do local onde vive. "Na permacultura, falamos na zona zero, que é a nossa casa e ao redor da nossa casa, e temos que estar responsáveis por ela. É difícil as pessoas assumirem a responsabilidade, por isso é que não conseguem aguentar-se aqui muito tempo", lamentou.

Foto Amakura DR

No seu dia-a-dia, Vasco tem a preocupação de ir pondo sementes na terra com o filho de cinco anos, "porque ele é que vai colher os frutos no futuro". Cultiva agrofloresta, com "o pinheiro nativo do pinhão, o marmelo, as avelãs e o mirtilo", e, como "nem só de árvores vive a floresta", também cria cogumelos.

Apesar da forte ligação à natureza, garante que os habitantes de Cabrum não vivem na idade da pedra: "Temos tecnologia, temos os nossos computadores, temos aquecimento, que é uma bailarina a fogo, com capacidade para 200 litros de água quente para loiça, banho e aquecimento da casa".

Nesta aldeia, cuja história foi também dada a conhecer no documentário Que Estranha Forma de ?Vida de Pedro Serra, há também o conceito de reabilitar e reutilizar. A casa de Vasco e Manuela é um exemplo, com vidros, portas e telhado em segunda mão. "Não é ecológico, mas também não comprei novo. São preocupações que fazem toda a diferença no planeta, que é o que temos em comum. Se não olhamos por ele, quem é que vai olhar?", questionou.

