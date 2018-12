Os novos deslocados fogem da seca ou da subida dos níveis do mar

Actualmente, há pelo menos 258 milhões de pessoas em todo o mundo a viver fora dos seus países de origem. O Pacto Global da ONU para as Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares (assinado estas segunda-feira em Marrocos) parte do princípio que este é um número que vai continuar a aumentar: os efeitos das alterações climáticas, que em 2018 já tinham levado 25 milhões de pessoas (reconhecidas oficialmente como refugiadas) a abandonar as suas casas são um dos motivos.

O aumento da população, as desigualdades crescentes ou os desequilíbrios demográficos são outras razões para sabermos que haverá mais gente a tentar mudar de região ou de país. Há anos que os especialistas em migrações avisam que as alterações climáticas – e, indirectamente, a poluição – vão estar na origem de fluxos mais complicados de gerir do que as vagas de pessoas em fuga de guerras e perseguições (que nunca foram tão grandes desde a II Guerra Mundial).

PUB

Como já se observa, as mudanças no clima fazem subir as temperaturas e transformam campos agrícolas em baldios, reduzindo ao mínimo os recursos hídricos, destruindo a forma de viver de milhões – sempre aconteceu, mas o aquecimento global dos nossos tempos vai agravar muito esta dinâmica. A maioria dos estudos que trataram este fenómeno aponta para uns 200 milhões de deslocados até 2050, mas há estimativas que chegam aos 1.200 milhões, lembra o diário online infoLibre, num texto sobre o Congresso Internacional de Jornalismo de Migrações, realizado em Mérida a semana passada.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

Estes novos imigrantes ou refugiados (já existem mas são quase invisíveis) ocupam parte do ponto 2 do Pacto Global da ONU para as Migrações, dedicado a “minimizar os motores adversos e os factores estruturais que levam as pessoas a deixar o seu país de origem”. Para isso, propõe-se que os países partilhem dados para melhorar “o conhecimento e a antecipação dos movimentos migratórios provocados por desastres naturais e efeitos adversos das mudanças climáticas e degradação ambiental, como a desertificação, a degradação da terra, a seca e a subida dos níveis do mar”. Só assim, escreve-se, será possível aos signatários “desenvolver estratégias de adaptação e resiliência” tendo como prioridade promover “a adaptação [dos afectados] no país de origem”.

“Quando maior é o impacto das alterações climáticas, maior é a pobreza, maior é a desigualdade e, por isso, maior será a migração e as deslocações”, disse no encontro de Mérida Inma Alonso, da organização Ajuda em Acção. “Esta equação é assim em qualquer país do mundo. As mudanças climáticas são um desafio global.”

PUB