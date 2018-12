Fontes do Governo britânico dizem que May vai adiar votação decisiva para o “Brexit”

Theresa May decidiu adiar a votação decisiva do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia no Parlamento britânico, garantem fontes do executivo à BBC, ao Guardian, ao Financial Times e à Sky News. A sessão plenária estava agendada para terça-feira, mas deverá ser suspensa, na sequência de uma reunião de emergência convocada pela primeira-ministra esta segunda-feira.

A forte oposição demonstrada publicamente por representantes de todos os partidos com assento na Câmara dos Comuns – incluindo de mais de 40 deputados do Partido Conservador, de May, e dos 10 deputados do DUP, que suporta o Governo – fazia prever um cenário de rejeição do acordo alcançado entre o Governo e Bruxelas.

Terá sido a perspectiva de uma derrota humilhante para o “Brexit” de May em Westminster a originar a decisão da líder do Governo.

A possibilidade de adiamento da votação foi amplamente noticiada pelos media britânicos nos últimos dias, mas foi repetidamente afastada pela primeira-ministra e outros elementos do executivo. Ainda esta manhã o ministro do Ambiente Michael Gove garantiu que a votação iria ter lugar na data agendada.

Theresa May vai falar ao Parlamento às 15h para explicar a sua decisão e esclarecer os deputados sobre os próximos passos. A líder da Câmara dos Comuns Andrea Leadsom e o ministro do “Brexit” Stephen Barclay também vão intervir na câmara baixa de Westminster.

Reino Unido e União Europeia agendaram a data do divórcio para o dia 29 de Março de 2019.

