Luzes de Natal continuam desligadas, Câmara não dá mais explicações

Dez dias depois da data prevista para a inauguração das luzes de Natal do Porto, parte da iluminação continua desligada. A Câmara Municipal do Porto emitiu um comunicado ainda no dia 1 de Dezembro onde prometia “accionar um plano de contingência e todos os meios legais para acautelar os interesses do Município”. Questionada pelo PÚBLICO sobre uma previsão para a resolução do problema, respondeu apenas que houve um “grave incumprimento por parte do prestador de serviços”. E que nada mais tem a acrescentar.

Ao contrário do que aconteceu em 2017 e 2016, onde houve um concurso público para escolher quem ficaria responsável pelas iluminações de Natal da cidade, a câmara decidiu a 19 de Outubro deste ano iniciar um “procedimento de ajuste directo para aluguer de iluminações decorativas e infra-estruturas eléctricas e árvore de Natal e respectiva instalação”, lê-se no contrato firmado entre a empresa Luz Única, Unipessoal, Lda, com sede em Guimarães, e a Porto Lazer.

O aluguer foi feito pelo valor de 210 mil euros, mais do dobro do cobrado no ano anterior (103 mil euros) e ainda mais do que no ano de 2016 (87 mil). Nos contratos sobressai apenas uma diferença: no deste ano fala-se de instalação das iluminações e nos anteriores não. O PÚBLICO pediu ao executivo de Rui Moreira que aclarasse a situação, mas não obteve resposta.

Quem também não teve direito a explicações foi a Associação de Comerciantes do Porto (ACP). Ao contrário do que sempre aconteceu em anos anteriores, explicou o presidente Joel Azevedo, “nunca houve um interlocutor” da Porto Lazer com quem pudesse dialogar. A primeira tentativa aconteceu ainda em Julho, sem sucesso. Repetiu-se, sempre com o mesmo resultado negativo, em Setembro e em Novembro. “Depois desistimos”, lamenta.

A ACP soube dos "mais de dois milhões de microlâmpadas" previstos para 59 ruas da cidade, praças e jardins quando esse anúncio foi feito publicamente. “Estranhamos que nunca tenha havido um contacto”, diz Joel Azevedo, “e agora quando verificámos estas falhas graves percebemos que algo correu mal”.

A época natalícia é um dos momentos altos do ano para os comerciantes e há uma factura associada ao “descuido da Câmara do Porto”. Ainda que “a mudança cultural trazida pelo turismo e o regresso do hábito de fazer compras na rua” não condenem estes dias ao fracasso, a verdade é que a falta de iluminações traz prejuízos: “O espírito de Natal é muito importante e potencia o comércio. Ao contrário do que acontece nas superfícies comerciais, onde as luzes há muito estão ligadas, nós continuamos sem elas”, lamenta Joel Azevedo.

O PÚBLICO tentou obter explicações da empresa Luz Única, cujo único contacto disponível é um email, mas não obteve qualquer resposta.

