Em dia de greve, metro circula entre a Póvoa e Matosinhos

Das seis linhas da Metro do Porto, há um troço que está a funcionar entre a Fonte do Cuco (Matosinhos) e a Póvoa do Varzim. Convocada pelo Sindicato dos Maquinistas, a greve, inédita em 16 anos de história do Metro, iniciou-se às 00h00 desta segunda-feira e vai prolongar-se até às 6h00 de terça.

O trânsito está muito mais complicado do que o habitual, com as estações de metro vazias no Porto, Vila Nova de Gaia e Gondomar, mas na Póvoa de Varzim o serviço está a ser realizado, ainda que de forma mais espaçada - em vez de 10 em 10 minutos, as composições circulam cerca de 25 em 25 minutos.

Foto Adriano Miranda

PUB

Um grevista explicou à SIC que foram "colegas não sindicalizados ou sindicalizados noutros sindicatos" que decidiram ir trabalhar, talvez devido "à pressão feita por utentes da Póvoa de Varzim".

PUB

PUB

As composições estão, assim a circular, entre a Póvoa de Varzim e a estação Fonte do Cuco, na freguesia da Senhora da Hora, em Matosinhos. A partir daqui, os passageiros são obrigados a usar outros meios de transporte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Metro sem serviço por motivo de greve. Estação encerrada. Sem serviço comercial" - é o aviso que corre nos ecrãs das estações da Metro do Porto.

Em causa estão as reivindicações dos agentes de condução que reclamam a redução da carga laboral, alteração na categoria profissional e mais contratações.

A rede da Metro do Porto conta com seis linhas, servindo sete concelhos da Área Metropolitana do Porto. Cerca de nove mil pessoas podem ser transportadas por hora em cada linha.

PUB