No Ponto: sopas secas, Penafiel

As sopas secas são típicas no Norte de Portugal, particularmente nas épocas mais frias do ano. Por isso, está na hora de fazermos o docinho lá em casa, nem que seja só uma vez, para experimentar. É muito simples. Fatia-se pão fresco, mergulha-se as fatias, uma a uma, com cuidado, numa calda previamente fervida com açúcar, mel, pau de canela, casca de limão e vinho do Porto, sobrepõem-se as fatias, intercaladas com canela em pó, e leva-se ao forno para tostar.

PUB

Na freguesia de Duas Igrejas, concelho de Penafiel, esta iguaria foi tomada como especialidade local. Quando chega o primeiro fim-de-semana de Outubro, os habitantes da aldeia organizam a festa da sopa seca, que costuma coincidir com as celebrações em honra da Nossa Senhora do Rosário. Nesta ocasião, é tão fundamental o doce e a festa em torno dele quanto a devoção religiosa, que culmina na procissão de domingo.

PUB

Aproveite o Inverno para fazer sopas secas. Verá que sabe muito bem fazer e comer este doce tipicamente popular e português.

PUB

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce.

Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

PUB