Furadouro, modos de habitar

No Furadouro, Ovar, os palheiros dos pescadores são hoje uma memória antiga, como o chalet do Matos que, até aos anos 60 resistiu, na orla da praia, às investidas do mar. Uns e o outro permanecem, contudo, no imaginário de que se faz a identidade local, e um bairro de madeira, pré-fabricado, dos anos 70, traz até nós uma ténue ideia dos modos de habitar dos pescadores que aqui se instalam há séculos, e que a partir do século XIX passaram a ter a companhia dos turistas. Leia a reportagem.