Portugueses continuaram a viajar para Paris apesar de recomendação do Governo

A “forte possibilidade de confrontos” levou o Ministério dos Negócios Estrangeiros a recomendar aos cidadãos portugueses que evitassem “deslocações não necessárias a Paris” no último sábado, dia que voltou a ficar marcado por protestos do movimento Coletes Amarelos, através de um comunicado publicado no site do Portal das Comunidades Portuguesas. No entanto, o alerta foi largamente ignorado.

O PÚBLICO contactou algumas das principais companhias aéreas que asseguram ligações, quer a partir de Lisboa, quer a partir do Porto, para a capital francesa, e a resposta foi unânime: não houve cancelamentos que possam ser directamente relacionados com os protestos na capital francesa.

“Neste ponto não existe registo de voos cancelados relacionados com os eventos em Paris durante este fim-de-semana. A Air France responde aos clientes e, em certas circunstâncias, pode implementar soluções que permitam aos passageiros reagendar as suas viagens (tal como em situações de condições meteorológicas adversas, encerramento de aeroportos, contextos geopolíticos, etc.)”, respondeu ao PÚBLICO fonte oficial da Air France. “Actualmente não existe uma procura suficiente nesse sentido que justifique a adopção de medidas do género e a maioria dos passageiros com partida de Portugal para Paris chegam ao [aeroporto] Charles de Gaulle”, acrescenta o mesmo esclarecimento.

Também fonte oficial da TAP garantiu ao PÚBLICO que “a operação da TAP para Paris decorre com normalidade”.

Já a Ryanair responde apenas que não tem “grande informação que possa partilhar sobre este tema”.

Também ao PÚBLICO a low-cost EasyJet afirmou que não foram registadas alterações nos voos entre Portugal e Paris.

