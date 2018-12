Portugal poupa 100 milhões com pagamento antecipado ao FMI

Portugal realizou esta segunda-feira o pagamento antecipado dos 4,7 mil milhões de euros que ainda devia ao Fundo Monetário Internacional (FMI), numa operação que deverá conduzir, de acordo com as contas do Governo, a uma poupança de 100 milhões de euros em juros para as contas públicas do país.

Numa conferência de imprensa realizada esta tarde no Ministério das Finanças, Mário Centeno classificou o pagamento ao FMI – que já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro e que agora se concretizou - como “um evento de extrema importância e relevância para a economia portuguesa”.

O ministro explicou que o empréstimo ao FMI ainda era “caro quando comparado com as taxas de juro que Portugal consegue obter no financiamento no mercado” e assinalou que, desta forma, será possível aliviar as necessidades de financiamento do país em 2021 e 2022, dois anos onde se acumulava um volume mais alto de amortização de dívida, incluindo a do FMI.

Para compensar esta amortização, o Tesouro irá, disse o ministro das Finanças, realizar emissões a prazos mais alargados. Os objectivos do Governo para a dívida pública mantém-se: 121,2% do PIB este ano e 118,5% no próximo.

