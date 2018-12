Carlos Ghosn foi formalmente acusado de fraude fiscal

Depois de 22 dias detido, Carlos Ghosn foi, nesta segunda-feira, formalmente acusado de fraude fiscal pela justiça japonesa. O antigo presidente do conselho de administração da Renault-Nissan, entretanto afastado dos cargos que ocupava, era suspeito de ter omitido parte do seu salário nos relatórios financeiros da empresa.

Ghosn terá ocultado remunerações no valor de 44 milhões de euros, ao longo dos últimos cinco anos.

Também a Nissan foi formalmente acusada por ter prestado declarações falsas nos relatórios anuais, avançam os meios de comunicação nipónicos. Os procuradores japoneses entenderam que a fabricante automóvel deve responder à justiça por ter submetido relatórios financeiros falsos.

De momento, “não há nada a declarar” sobre esse assunto, disse Hiroto Saikawa, actual CEO e presidente interino da empresa, citado pelo Le Monde.

Greg Kelly, antigo director não executivo da Nissan, detido no mesmo dia que Ghosn foi igualmente acusado, avança a agência de notícias nipónica Kyodo. Os dois homens já estavam a ser investigados internamente pela empresa há alguns meses, após denúncia anónima.

Ainda não foi afastada a possibilidade de os dois homens serem novamente detidos e acusados de novos crimes, referentes a mais três anos de fraude fiscal, escreve a Reuters. Ghosn e Kelly negam as acusações.

Ghosn tem sido um dos mais respeitados gestores da indústria automóvel, sendo-lhe atribuída a recuperação da Renault, da Nissan e da Mitsubishi. Além das suspeitas de não ter declarado toda a remuneração às autoridades japonesas, Ghosn também está a ser investigado por alegadamente ter usado recursos das empresas em benefício próprio.

Natural do Brasil, mas de nacionalidade francesa, Ghosn entrou no grupo francês no final dos anos 80 e juntou-se também à Nissan no final dos 90 quando o construtor nipónico fez a aliança com o parceiro francês. Em 2005, passou a chairman e presidente-executivo de ambas as empresas, tornando-se o primeiro gestor do mundo a assumir a liderança simultânea de duas empresas da Fortune Global 500.

