Quintero fica no River Plate? FC Porto aguarda decisão

O (ainda) jogador do FC Porto, Juan Quintero, é o homem do momento na América do Sul. Com um golo no prolongamento que deu a vitória ao River Plate sobre o Boca Juniors, no domingo, na segunda mão final da Libertadores, o médio colombiano consolidou o seu estatuto no clube de Buenos Aires e, apesar de os "millonarios" já terem afirmado o desejo em manter o internacional no clube, o certo é que ainda não accionaram a cláusula de compra do empréstimo, que termina 31 de Dezembro.

"O Quintero tem um empréstimo com opção de compra e, sem a menor dúvida, exerceremos no mês de Dezembro a opção porque ele está a ser um jogador muito importante para o River", já tinha garantido em Maio, numa entrevista à FOX Sports Radio, Rodolfo D'Onofrio, presidente do River Plate.

Em Julho, após o Mundial da Rússia, o presidente do emblema de Buenos Aires resfriou os rumores que apontavam uma possível saída do internacional colombiano: “Ele está contente por estar no River. Demonstrou as suas capacidades e, se alguém o quiser levar, tem de bater uma cláusula de 25 milhões de euros.”

Foto Esquerdino não se conseguiu afirmar no plantel dos "dragões" DUARTE SA / REUTERS

O médio colombiano não alinhou de início no Santiago Bernabéu, mas 60 minutos bastaram para Juan Quintero contribuir para a vitória mais importante nos 117 anos de história do River Plate. O herói da final de Madrid está emprestado pelos “dragões” ao clube argentino desde Janeiro de 2018.

O contrato do jogador de 25 anos termina no dia 31 de Dezembro, mas os “millonarios”, ainda antes da final, deixaram claro que os 3,25 milhões de euros da opção de compra não são entrave à concretização do negócio. Nos 11 meses que o médio leva no River Plate, já foi utilizado por 32 vezes e assinou seis golos.

Outra das hipóteses que se coloca é a revenda do "homem do momento" a um clube com maior poderio económico. Segundo relatos da imprensa argentina, a China é um dos países interessados no colombiano. A Europa, porém, é um continente que o profissional conhece bem e a Premier League também é vista como uma Liga com potenciais compradores. Certo é que o empréstimo do FC Porto termina a 31 de Dezembro e o médio colombiano vai render mais alguns milhões de euros aos cofres “azuis e brancos”, que se irão somar aos 500 mil euros que os argentinos já desembolsaram pelo empréstimo.

A transferência do colombiano terminará uma ligação com os “dragões” que se prolonga desde 2013, ano em que Quintero rumou a Portugal vindo do Pescara, clube italiano. Nos “azuis e brancos”, o jogador fez 64 jogos, marcando por sete vezes. Treinado por Paulo Fonseca, Luís Castro e Julen Lopetegui, nunca conseguiu impor-se, tendo sido emprestado ao Rennes de França, aos colombianos do Independiente Meddellín e, mais recentemente, ao River Plate.

