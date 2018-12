Daniel Ramos deixa de ser treinador do Desp. Chaves

O Desportivo de Chaves e o treinador Daniel Ramos chegaram a acordo para a rescisão de contrato "por mútuo acordo", anunciou nesta segunda-feira o clube transmontano, último classificado da I Liga portuguesa de futebol.

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respectiva SAD informam que, por mútuo acordo, o treinador Daniel Ramos cessou funções nesta Sociedade Desportiva", informou o conjunto flaviense na página oficial na Internet.

O treinador, de 47 anos, que tinha contrato até ao final da temporada 2019/2020, deixa a equipa transmontana após 12 jornadas no escalão principal do futebol português, no último lugar, com sete pontos, a três da primeira equipa acima da zona de despromoção.

O nome de Tiago Fernandes, que há pouco tempo dirigiu de forma interina o Sporting, surge como um dos mais fortes candidatos a ocupar o lugar.

A saída de Daniel Ramos do Desportivo de Chaves, após a nona derrota em 12 jogos para a I Liga, é a terceira "chicotada" da temporada entre os primodivisionários.

O técnico natural de Vila do Conde, de 47 anos, deixou o clube transmontano, ao qual chegou no início da temporada, proveniente do Marítimo, após a derrota por 1-0 no terreno do Belenenses, a sexta consecutiva na prova.

A saída de Daniel Ramos do Desportivo de Chaves elevou para três o número de despedimentos de treinadores na edição 2018/19 da I Liga, depois das saídas de José Peseiro, do Sporting, e Cláudio Braga, do Marítimo, após a eliminação perante o Feirense (3-0), na quarta ronda da Taça de Portugal.

Braga, que cumpria a sua primeira experiência em equipas do primeiro escalão, deixou o Marítimo fora da Taça de Portugal, após o pesado desaire caseiro com o Feirense, e no 12.º posto do campeonato, um ponto acima da zona de despromoção, com 10 jornadas disputadas, sendo substituído por Petit.

No início de Novembro, José Peseiro, que cumpria a segunda passagem pelo Sporting, acabou por ser despedido pela direcção liderada por Frederico Varandas, na sequência da derrota caseira frente ao Estoril (2-1), para a Taça da Liga.

Peseiro acabou por ser substituído pelo holandês Marcel Keizer, depois de Tiago Fernandes ter orientado interinamente os "leões" nas vitórias frente a Santa Clara, nos Açores, e Desportivo de Chaves, em Lisboa, ambas por 2-1.

