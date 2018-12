Caruana, Nakamura, Aronian e Lagrave discutem triunfo no Grand Chess Tour

A partir desta terça-feira, Londres volta a ser o palco de um dos mais importantes eventos mundiais da modalidade - o Grand Chess Tour -, poucos dias depois de Magnus Carlsen ter defendido com sucesso o título mundial perante Fabiano Caruana. Desta vez, Carlsen não está presente, mas Caruana tem agora a possibilidade de voltar aos triunfos e esquecer a frustração da derrota, bem como amealhar mais 300 mil euros do triunfo no circuito.

Consegui-lo, contudo, não são favas contadas para o norte-americano, pois, pela frente nesta final-a-quatro do Grand Chess Tour, terá o seu compatriota, o norte-americano Hikaru Nakamura, que defronta numa das meias-finais. Caso vença, terá ainda de superar a oposição do vencedor do confronto entre o arménio Levon Aronian e o francês Maxime Vachier Lagrave.

A prova é o culminar do Tour, depois de realizados os torneios de Paris, Leuven (Bélgica) e Saint Louis (EUA), disputados nos ritmos mais rápidos, a que se juntou o resultado da Sinkefield Cup, a única prova realizada no ritmo clássico.

