Videoárbitro outra vez! Vamos por partes

Ontem, cheguei a casa após ter feito os comentários em directo e pós jogo do Sporting-Desp.Aves e, ao ligar a televisão e feito um zapping por todos os canais que tinham programas desportivos, cheguei à conclusão que o Conselho de Arbitragem e a Federação Portuguesa de Portugal têm de tomar medidas urgentes no sentido de esclarecer e clarificar uma coisa tão simples como o que diz o protocolo do videoárbitro (VAR) e quais os procedimentos, limitações, intervenção, funcionamento e comunicação entre VAR e árbitro e vice-versa. É que não só todos os comentadores que ouvi estão equivocados nos procedimentos e modus operandi do sistema como também são os treinadores que nas conferências de imprensa estão completamente a leste do que realmente acontece aquando há um possível penálti ou outro lance que esteja inserido nos quatro momentos de intervenção do VAR. Mas vamos então por partes.

O primeiro equívoco é que todos pensam que sempre que há, por exemplo, um possível penálti o VAR deveria ver o lance e comunicar com o árbitro no sentido de lhe dizer, "olha, há aqui um lance de possível penálti, como tal vai ver as imagens para tirares as dúvidas e decidires se manténs ou alteras a decisão". Ora, isto não funciona assim, este não é o procedimento protocolar.

Imaginemos um lance de possível penálti, como foi o caso ocorrido no jogo Sporting-Desp. Aves, ao minuto 45'+3', em que Coates pode ter cometido infracção sobre Amilton. O VAR viu e reviu as imagens e só tinha duas hipóteses de procedimento: se tinha a certeza absoluta de que era penálti dizia ao árbitro isso mesmo, é penálti. Nesse caso, o juiz ia ao monitor confirmar se era ou não (uma vez que estava a ser contrariado na sua decisão inicial). Se o VAR não tinha a certeza absoluta, manda seguir o jogo caso o mesmo esteja interrompido ou nada diz se o jogo estiver em movimento. Neste caso específico, podemos não concordar com o procedimento mas é assim que funciona, é assim que está no protocolo.

Portanto, de uma vez por todas percebam, independentemente de concordarem ou não, que o protocolo usa dois adjectivos para dizer que o VAR só pode intervir - e consequentemente levar o árbitro a ir consultar as imagens ao monitor, quando tiver a certeza absoluta que há um erro “CLARO” e “ÓBVIO” por parte do árbitro.

Ora, tendo em conta os casos ocorridos neste domingo, em Alvalade, nos quatro possíveis penáltis que existiram (minuto 15, Bruno Gaspar sobre Nildo Petrolina; minuto 36, Vitor Costa sobre Diaby; minuto 45'+3', Coates sobre Amilton; minuto 90'+1', Ponk sobre Coates) o procedimento do VAR foi sempre o mesmo, ou seja, em todos foi ver e rever as imagens. Em três deles acabou por achar que não era penálti ou por não ter a certeza de que houve um erro claro e óbvio. Por isso, nada disse ao árbitro e só no lance do minuto 36, por ter a certeza de que a decisão inicial era errada e por considerar clara e inequívoca a infracção cometida por Vítor Costa sobre Diaby, é que disse pelo intercomunicador que era penálti e com este procedimento levou, de acordo com o protocolo, o árbitro a ir ver ao monitor o lance.

Em conclusão, e dado o momento conturbado que se vive em torno do VAR, proponho quatro medidas urgentes que deveriam ser tomadas:

Primeira, o Conselho de Arbitragem promover uma conferência de imprensa para, até com base neste jogo Sporting-Desp. Aves e tendo como referência os lances que aqui descrevo, clarificar de forma didáctica todos os procedimentos que foram tomados ou deveriam ter sido tomados, explicando de forma clara o que o protocolo permite ou não fazer e como isso tem consequências nos procedimentos. Ia mais longe ainda e, nesta mesma intervenção, mostrava os áudios das conversas que existiram para não haver qualquer dúvida do que foi dito e falado entre VAR e árbitro nestes mesmos lances.

Segundo, ir de novo aos clubes e marcar uma sessão de esclarecimento com os seus treinadores, jogadores e dirigentes, tal como já fizeram no início de época.

Terceiro, pôr o filme da FIFA sobre videoárbitro a passar nos ecrãs dos estádios antes dos jogos e nos intervalos dos mesmos.

Quarto, aproveitar o protocolo que existe e já que o mesmo não permite que o VAR, em caso de dúvida, diga ao árbitro para ir ver o lance ao monitor, fazer o caminho contrário - que esse sim é permitido - e ser o árbitro que, em lances de dúvida e na área, possa pedir ao VAR as imagens para ele mesmo ir ver no monitor.

