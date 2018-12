Roma é o filme do ano para os críticos de Los Angeles

A época de prémios do cinema está ainda nos primeiros andamentos e já a confirmar Roma, do mexicano Alfonso Cuarón, como um dos mais sérios candidatos aos Óscares e a outras importantes distinções de associações e sindicatos ligados à indústria do cinema.

Este domingo foi a vez da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles o considerarem o Melhor Filme do ano e de o destacarem também com o prémio para a Melhor Fotografia. É uma dupla vitória para Cuarón, que assina a realização e a fotografia nesta produção a preto e branco em que regressa à infância – à sua infância – num bairro burguês da Cidade do México, nos anos 1970, evocando a ama que o criou.

Roma, que ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e também já foi considerado o Melhor Filme pelas associações de críticos de Nova Iorque e de Chicago, estreia em Portugal esta quinta-feira, 13 de Dezembro, e passa no Netflix no dia seguinte. Este gesto autobiográfico de Cuarón que parece estar a ganhar cada vez mais apoiantes na corrida aos prémios pode muito bem vir a dar ao serviço de streaming a sua primeira estatueta dourada para Melhor Filme.

A lista dos premiados pelos críticos de LA foi anunciada via Twitter no domingo e incluiu nomes como Ethan Hawke (Melhor Actor em No Coração da Escuridão, de Paul Schrader), Olivia Colman (Melhor Actriz, The Favourite) e Debra Granik (Leave no Trace), distinguida numa categoria que raramente contempla mulheres – Melhor Realização.

O prémio para o Melhor Filme Estrangeiro foi partilhado pelo sul-coreano Burning, de Lee Chang-dong, e pelo japonês Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões, de Hirokazu Koreeda, Palma de Ouro em Cannes. O de documentário coube a Shirkers, de Sandi Tan.

Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles vai entregar os prémios numa gala que está marcada para 12 de Janeiro e em que homenageará o cineasta japonês Hayao Miyazaki, histórico da animação e fundador do emblemático Estúdio Ghibli, atribuindo-lhe o Prémio Carreira.

Aqui fica a lista completa dos prémios:

Melhor Filme

Roma

Melhor Documentário

Shirkers



Melhor Filme de Animação

Spider-Man: Into The Spider-Verse



Melhor Filme Estrangeiro

Burning

Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões



Melhor Realizador

Debra Granik, por Leave No Trace



Melhor Actor

Ethan Hawke, em No Coração da Escuridão



Melhor Actriz

Olivia Colman, em No Coração da Escuridão



Melhor Actor Secundário

Steven Yeun, em Burning



Melhor Actriz Secundária

Regina King, em If Beale Street Could Talk



Melhor Argumento

Can You Ever Forgive Me?



Melhor Montagem

Minding the Gap



Melhor Fotografia

Roma



Melhor Música

If Beale Street Could Talk



Melhor Design de Produção

Black Panther



Prémio Nova Geração

Chloe Zhao

