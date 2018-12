As bicicletas de bambu estão a mudar o Gana — e o mundo

A economia do Gana assenta essencialmente naquilo que a terra dá: de um lado, a indústria do cacau; do outro, a do petróleo. Ambos os sectores são altamente poluentes e provocam danos nefastos na natureza. Mas deste país da África ocidental também chegam tendências contrárias que demonstram como, afinal, os recursos naturais podem ser aproveitados de forma sustentável.

É o exemplo da Boomers Internacional que produz bicicletas de bambu (não é caso único no país) como alternativa às bicicletas convencionais, que utilizam materiais mais poluentes, como aço, alumínio e titânio. Mas a empresa, além da vertente ecológica do negócio, contribui decisivamente para o bem-estar da comunidade local. Isto porque recruta, sobretudo, jovens de zonas rurais, desempregados, que abandonaram precocemente a escola, e dá-lhes formação e emprego. Além disso, também paga a mais de 200 agricultores para irem para as florestas extrair bambu. Trata-se afinal da "planta mais forte que existe" e "pode servir para tudo, afiança Kwabena Danso, o CEO da empresa, neste vídeo do portal Great Big Story.

Neste momento, a produção já vai em mais de quatro mil bicicletas por ano, mas ainda querem chegar às seis mil — e já podem ser encontradas à venda na Europa. “A minha parte preferida do trabalho", diz o responsável, "é acordar todas as manhãs e perceber que não estou só a pensar em mim mesmo, mas a pensar numa comunidade inteira, pensar em como fazer uma comunidade melhor”. E, quem sabe, num mundo melhor.