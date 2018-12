Deputados

A falta de vergonha (sentimento de desonra, humilhação ou vexame perante alguém) está-se a tornar vulgar, atingindo agora alguns deputados da Assembleia da República. As declarações de um chefe de bancada, antigo juiz, são de tal forma incongruentes que ainda tornam os casos ainda mais gravosos. A desculpa que outros já fizeram pior não serve de argumento para o assunto não ser tratado com rigor e seriedade. Estes maus exemplos, que se saiba praticados por uma minoria, são suficientes para desacreditar a Assembleia da República. A facilidade com que hoje em dia se praticam maus actos sem o correspondente punição nada tem a ver com os ideais do 25 de Abril de 1974.

Carlos Leal, Lisboa

Empresas públicas

A Polónia é um dos países europeus com maior peso do Estado na economia, sobretudo através de empresas públicas, que se estendem aos seguros, energia, mineração e petroquímica. No entanto, a gestão e a componente técnica é deixada exclusivamente a profissionais competentes, levando a que não existam nomeações com interesses partidários. Todo o tecido empresarial é mantido sob apertada vigilância e os gestores que não cumprem os resultados num determinado prazo são imediatamente destituídos. Assim sendo, os lucros das 15 maiores companhias públicas atingiram os 14 mil milhões de euros e a sua cotação em bolsa cresceu 62% desde 2012.

As autoridades portuguesas deveriam procurar melhorar a eficiência das grandes companhias estatais e não privatizá-las ao desbarato. Com um sistema de gestão adequado, o nosso país poderia ter uma fonte de rendimento estável em sectores como a energia, aeroportos ou CTT.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Quero ser um líder

Se queres ter uma vida desafogada e ganhar três vezes mais do que o salário mínimo, candidata-te a chefe de claque de futebol. A ascensão é rápida, brevemente estarás a morar na Aroeira ou num condomínio fechado em Vila Nova de Gaia passeando com o teu Porsche ou BMW. Como bom membro de claque "legalizada" facilmente escreverás um livro gabando os teus delitos, um líder que sempre foste mas totalmente incompreendido.

Ser chefe de claque, perdão, ser um dirigente associativo (mais chique), possibilita a visibilidade necessária para ter infindáveis negócios paralelos, longe daquela chatice de intermediar bilhetes da bola. Serás um privilegiado, escoltado e vigiado pela polícia para ver jogos de futebol, e, com sorte, frequentarás as casas de dirigentes do teu clube e o mesmo espaço dos jogadores. Toda a gente te respeitará, caciques, autarcas, políticos, paus mandados e até a autoridade, sem se questionarem como é que a tua miraculosa fortuna não corresponde com os rendimentos declarados.

Emanuel Caetano, Ermesinde

