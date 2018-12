Macron recebe sindicatos, patrões e autarcas na segunda-feira e pode falar ao país

O Presidente francês reúne-se na segunda-feira com representantes dos sindicatos, do patronato e dos autarcas, disse uma fonte do Eliseu citada pela Reuters. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Emmanuel Macron pode falar amanhã ao país sobre os protestos do movimento “coletes amarelos”, avançando com propostas para pôr fim à contestação popular.

“O Presidente quer juntar todas as forças políticas, territoriais, económicas e sociais nesta altura difícil para nação, para ouvir as suas vozes e propostas com a ideia de as mobilizar para acção”, disse a mesma fonte à agência de notícias.

PUB

Segundo o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, existe em França um "mal-estar que revela um profundo sentimento de desigualdade territorial e social". "Não se reforma o país apenas a partir de cima. Essa não é a característica deste mandato. Chegou a hora dos territórios", afirmou numa entrevista neste domingo à RTL e ao Le Figaro.

PUB

PUB

O ministro adiantou que a esperada intervenção pública de Emmanuel Macron pode pôr fim a "esta deriva", ou seja aos protestos.

"Penso que a proposta [do Presidente] é suficientemente forte para parar o movimento [“coletes amarelos”], ou pelo menos para dissuadir os casseurs [desordeiros]. Espero que se abra o diálogo", concluiu, defendendo "um novo pacto social".

Não se meta, diz ministro a Trump

Na entrevista, Jean-Yves Le Drian pediu ao Presidente dos Estados Unidos para não se meter nos assuntos internos de França, depois de Donald Trump ter criticado o movimento “coletes amarelos”.

“Digo a Donald Trump e o Presidente da República [Emmanuel Macron] diz-lhe também: nós não participamos nos debates norte-americanos, deixem-nos viver a nossa vida”, disse Le Drian ao ser questionado sobre as mensagens de Trump no Twitter.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No sábado, dia de mais uma jornada de protestos do movimento que luta contra o empobrecimento da classe média baixa, Trump criticou o Acordo de Paris sobre o clima considerando que a revolta dos “coletes amarelos” é a prova de que o pacto “não funciona”. A revolta eclodiu com o anúncio de uma taxa adicional sobre os combustíveis, para financiar medidas ambientais – Macron recuou já no imposto –, mas na génese da revolta estão problemas mais abrangentes.

Na generalização de Trump, os “coletes” não querem pagar o preço do Acordo de Paris. “Talvez seja altura de pôr fim ao acordo, ridículo e extremamente caro, e de dar o dinheiro às pessoas reduzindo os impostos”, escreveu no Twitter. “O acordo de Paris não funciona assim tão bem para Paris. Manifestações e tumultos por toda a França”, considerou ainda os Estados Unidos no Twitter. Mais: “As pessoas não querem pagar muito dinheiro aos países subdesenvolvidos (que são governados de modo discutível), com o objectivo de talvez proteger o ambiente”.

“Nós não consideramos que seja nossa preocupação a política interna americana e queremos que isso seja recíproco”, disse Jean-Yves Le Drian.

PUB